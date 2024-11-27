США вводит новые санкции против компаний и физлиц из РФ, Китая и КНДР

Соединенные Штаты вводят санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и Северной Кореи в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения. Ссылаясь на документ Государственного департамента США, сообщает Радио Свобода.

Документ будет опубликован в федеральном реестре ведомства 29 ноября.

В заявлении Госдепартамента говорится, что в санкционный список попала российская компания Bearings on Lipetsk LLC – поставщик подшипников – и гражданин России Игорь Мичурин.

Кроме того, на тех же основаниях в список внесли китайскую компанию Dandong Mason-Age Trade Co Ltd и двух граждан Северной Кореи.

Как отмечает российское издание "Коммерсант", предприниматель Игорь Мичурин уже попадал под американские санкции. В 2017 году ограничение было введено по линии Минфина США, по версии которого россиянин был связан с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Санкции наложены сроком на два года, затем они могут быть пересмотрены.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода