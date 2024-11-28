Представник Трампа з питань України: Готовий невтомно працювати

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії", заявив, що готовий невтомно працювати для забезпечення "миру через силу", повідомляє Українська правда.

Келлог написав, що для нього велика честь бути призначеним на посаду помічника президента (Трампа – ред.) та спеціального представника з питань України та Росії.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси Америки.

Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує" , – повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Трамп призначив Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Довідково: Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Він захищав дзвінок Трампа Володимиру Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Згідно з цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, а Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Самі ж мирні переговори мають призвести до фактичної заморозки лінії зіткнення.

Також Келлог пропонував карати держави-члени НАТО, які витрачають менше 2% ВВП на оборону, зняттям із них гарантій колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору.