Представитель Трампа по вопросам Украины: Готов неутомимо работать

Генерал в отставке Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России", заявил, что готов неутомимо работать для обеспечения "мира через силу", сообщает Украинская правда.

Келлог написал, что для него большая честь быть назначенным на должность помощника президента (Трампа - ред.) и специального представителя по вопросам Украины и России.

"Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки.

Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает" , – написал он.

Ранее стало известно, что Трамп назначил Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Справка: Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020-го, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа – осудил его действия.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Кэллог присоединился и к составлению пропозции "мирного плана" для Украины, которая была представлена этим летом.

Согласно этому плану, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами же мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии соприкосновения.

Также Келлог предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.