Росія запустила по Україні ракети та безпілотники – Повітряні сили

На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", після 5:30 на території України зафіксували російські ракети, повідомляє Українська правда.

"Відзначається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку" , – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що в разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що, за уточненими даними, в повітрі 7 бортів Ту-95МС.

О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.

О 7:54 у Києві пролунав вибух, повідомляють українські медіа.