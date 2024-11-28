Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники – Воздушные силы

На рассвете 28 ноября Воздушные силы сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", после 5:30 на территории Украины зафиксировали российские ракеты, сообщает Украинская правда.

"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении" , – говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщат дополнительно.

В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы. В Харькове и Луцке прогремели взрывы.

В 7:54 в Киеве прогремел взрыв, сообщают украинские медиа.