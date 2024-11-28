У Луцьку пролунали вибухи, влада повідомляє про влучання

Вранці 28 листопада в Луцьку пролунали вибухи, на території Волинської області є влучання, введені екстрені відключення світла, повідомляє Українська правда.

Після 6 години ранку в Луцьку під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повітряні сили попереджали про ракети в напрямку Луцька.

У частині міста після вибухів зникло світло.

"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла" , – повідомив голова Волинської ОДА Іван Рудницький.

Він закликав мешканців до завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях.

Пізніше мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку є "декілька прильотів".