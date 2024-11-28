В Луцке прогремели взрывы, власти сообщают о попаданиях
Утром 28 ноября в Луцке прогремели взрывы, на территории Волынской области есть попадания, введены экстренные отключения света, сообщает Украинская правда.
После 6 часов утра в Луцке во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Луцка.
В части города после взрывов исчез свет.
"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света", – сообщил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.
Он призвал жителей до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.
Позже мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в Луцке есть "несколько прилетов".