В Луцке прогремели взрывы, власти сообщают о попаданиях

Утром 28 ноября в Луцке прогремели взрывы, на территории Волынской области есть попадания, введены экстренные отключения света, сообщает Украинская правда.

После 6 часов утра в Луцке во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Луцка.

В части города после взрывов исчез свет.

"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света" , – сообщил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Он призвал жителей до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Позже мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в Луцке есть "несколько прилетов".