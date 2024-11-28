Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 27 листопада підвищився на 10 коп до 41.6010 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп. до 43.8017 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.5296 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.0972 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1575 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,601 000 EUR Євро 43.801 700 GBP Фунт стерлінгів 52.529 600 CHF Швейцарський франк 47.097 200 PLN Польський злотий 10.157 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.