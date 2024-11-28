Курс валют НБУ на 28 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 27 листопада підвищився на 10 коп до 41.6010 за 1 долар.
Євро подорожчав на 12 коп. до 43.8017 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.5296 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.0972 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1575 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,601 000
|EUR
|Євро
|43.801 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.529 600
|CHF
|Швейцарський франк
|47.097 200
|PLN
|Польський злотий
|10.157 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.