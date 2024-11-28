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Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс валют НБУ на 28 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 27 листопада підвищився на 10 коп до 41.6010 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп. до 43.8017 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 52.5296 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 23 коп. до 47.0972 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 10.1575 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,601 000 +0.0975
EUR Євро 43.801 700 +0.1193
GBP Фунт стерлінгів 52.529 600 +0.2124
CHF Швейцарський франк 47.097 200 +0.2324
PLN Польський злотий 10.157 500 +0.0142

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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