Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, повысился на 10 коп до 41.6010 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 43.8017 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.5296 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.0972 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1575 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.601 000 EUR Евро 43.801 700 GBP Фунт стерлингов 52.529 600 CHF Швейцарский франк 47.097 200 PLN Польский злотый 10.157 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.