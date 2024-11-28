Курс валют НБУ на 28 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, повысился на 10 коп до 41.6010 за 1 доллар.
Евро подорожал на 12 коп до 43.8017 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.5296 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.0972 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1575 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.601000
|EUR
|Евро
|43.801700
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.529600
|CHF
|Швейцарский франк
|47.097200
|PLN
|Польский злотый
|10.157500
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.