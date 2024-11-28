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Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс валют НБУ на 28 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 ноября, повысился на 10 коп до 41.6010 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 43.8017 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 52.5296 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 23 коп до 47.0972 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 10.1575 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.601000 +0.0975
EUR Евро 43.801700 +0.1193
GBP Фунт стерлингов 52.529600 +0.2124
CHF Швейцарский франк 47.097200 +0.2324
PLN Польский злотый 10.157500 +0.0142

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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