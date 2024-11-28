На фронті за добу майже 160 зіткнень – зведення Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, на Покровському і Курахівському напрямках Сили оборони відбили найбільшу кількість атак ворога.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 листопада, повідомляє Українська правда.

В районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося п’ять ворожих штурмів позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Ворог атакував чотири рази на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.