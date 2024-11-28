На фронте за сутки почти 160 столкновений – сводка Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений, на Покровском и Кураховском направлениях Силы обороны отбили наибольшее количество атак врага. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 ноября, сообщает Украинская правда.

В районах населенных пунктов Волчанск и Тихое на Харьковском направлении, за минувшие сутки, произошло пять вражеских штурмов позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки.

Враг атаковал четыре раза на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Торецка, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки.

При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков.