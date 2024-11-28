На Вінниччині внаслідок обстрілу поранена жінка та пошкоджені будинки

На Вінниччині внаслідок російської ракетної атаки постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, зруйнована господарча будівля і загорівся приватний автомобіль, повідомляє Українська правда.

"Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога. Всі відповідні служби працюють за профілем" , – повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

Чиновниця додала, що ворожа атака та бойова робота Сил оборони України тривають, і закликала мешканців перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони ракетами і дронами. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.

Також російські окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі у Сумській області вранці 28 листопада.

Близько 8 ранку вибухи пролунали у Києві, влада повідомила про роботу ППО. Також вибухи лунали у Миколаєві.