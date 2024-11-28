В Винницкой области в результате обстрела ранена женщина и поврежденные дома

В Винницкой области в результате российской ракетной атаки пострадала женщина, повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание и загорелся частный автомобиль, сообщает Украинская правда.

"Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю" , – сообщила первая заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная.

Чиновница добавила, что вражеская атака и боевая работа Сил обороны Украины продолжаются, и призвала жителей находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, в 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атакует разные регионы ракетами и дронами. В Харькове и Луцке раздались взрывы.

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетно-дроновой атаки.

Также российские оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре в Сумской области утром 28 ноября.

Около 8 утра взрывы прогремели в Киеве, власти сообщили о работе ПВО. Также взрывы раздавались в Николаеве.