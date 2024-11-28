Обстріл Одещини: сталися пожежі, одна людина постраждала

В Одеській області внаслідок ракетного удару постраждала одна людина, також були пошкоджені приватні будинки, виникла пожежі.﻿﻿ Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.

За словами очільника області, також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались.

В самій Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.