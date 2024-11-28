Обстріл Одещини: сталися пожежі, одна людина постраждала
В Одеській області внаслідок ракетного удару постраждала одна людина, також були пошкоджені приватні будинки, виникла пожежі. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.
За словами очільника області, також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались.
В самій Одесі виникло загоряння гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - зазначив Кіпер.