Обстрел Одесской области: произошли пожары, один человек пострадал

В Одесской области в результате ракетного удара пострадал один человек, также были повреждены частные дома, возникли пожары.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Украинская правда.

По словам главы области, также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано самозатуханием. Подразделения ГСЧС не привлекались.

В самой Одессе возникло возгорание гаражного помещения, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.