Житомир знеструмлений та без води після атаки РФ

Внаслідок ракетної атаки Житомир залишився без світла та води. Про це йдеться у повідомленні КП "Житомирводоканал", повідомляє Лівий берег.

"Друзі, унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

Зазначимо, цієї ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей є знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впровадили екстрені відключення світла.