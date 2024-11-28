Росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Київській області, є поранені, – ОВА

У Київській області внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Пошкоджено об'єкт інфраструктури: там була пожежа, але її вже ліквідували. Пошкоджено будівлю і два авто. Про це заявив у Telegram голова ОВА Руслан Кравченко, повідомляє Лівий берег.

У потерпілих – легкі ушкодження, вони самостійно звернулися до медиків.

"В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення" , – сказав очільник ОВА.

В області тривають екстрені відключення електроенергії за вказівкою Укренерго. Працюють 466 пунктів незламності.

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.