Россияне атаковали объект инфраструктуры в Киевской области, есть раненые, – ОВА

В Киевской области в результате российской атаки ранены два человека. Поврежден объект инфраструктуры: там был пожар, но его уже ликвидировали. Повреждено здание и два автомобиля. Об этом заявил в Telegram глава ОВА Руслан Кравченко, сообщает Левый берег.

У пострадавших легкие повреждения, они самостоятельно обратились к медикам.

"В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение" , – сказал глава ОВА. ﻿

В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго. Работают 466 пунктов несокрушимости.

С ночи российская армия, как буквально ежесуточно, атаковала Украину ударными беспилотниками. Но под утро она запустила разные группы ракет. Целью снова стала энергетика.

Угроза удара действовала для всей территории Украины. Враг запустил ракеты и в западные регионы: Воздушные силы сообщали об угрозе для Стрыя, Волыни, Ровенской области и других западных городов и областей.