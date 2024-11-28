Зеленський: Росія атакувала енергетику "Калібрами" з касетними боєприпасами

Під час ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України росіяни застосували ракети "Калібр" з касетними боєприпасами, що збільшує наслідки уражень та ускладнює відновлювальні роботи. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Дзеркало тижня.

"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики" , - заявив президент.

Він додав, що основною мішенню російського удару була енергетика. На разі на місцях уражень працюють енергетики та інші служби, щоб повернути світло. Також в регіонах розгорнуто пункти незламності.

"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно" , - заявив президент.

Касетні боєприпаси – частини ракети, які розпадаються в повітрі та розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін та дрібних деталей.