Зеленский: Россия атаковала энергетику "Калибрами" с кассетными боеприпасами

Во время ракетного удара по энергетической инфраструктуре Украины россияне применили ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами, что увеличивает последствия поражений и усложняет восстановительные работы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Зеркало недели.

"В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики" , - заявил президент.

Он добавил, что основной мишенью русского удара была энергетика. В настоящее время на местах поражений работают энергетики и другие службы, чтобы вернуть свет. Также в регионах развернуты пункты несокрушимости.

"Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов. Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно" , - заявил президент.

Кассетные боеприпасы – части ракеты, распадающиеся в воздухе и разбрасывающие много малокалиберных бомб на большой территории. Одна кассетная бомба может содержать не менее 10 мин и мелких деталей.