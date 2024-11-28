Путін анонсував нові удари "Орєшніком" по Києву

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Міноборони та Генштаб РФ зараз обирають нові цілі на території України, аби атакувати їх за допомогою балістичної ракети "Орєшнік". Вперше терористи використали такий боєприпас під час удару по Дніпру 21 листопада, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними росЗМІ, диктатор також повідомив, нібито почалося серійне виробництво цього озброєння, бездоказово заявивши, що у світі немає його аналогів. Він підтвердив, що в РФ вже є кілька готових зразків, які можна використовувати для ударів, зокрема по центрах прийняття рішень в Україні. Ймовірно, йдеться саме про Київ.

"У разі масованого застосування ракет "Орєшнік" в одному ударі його міць буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї" , — додав Путін.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро експериментальною балістичною ракетою середнього радіуса дії "Орєшнік" ("Кедр"), яка може нести ядерний боєзаряд. Зараз в агресора є від двох до десяти таких боєголовок, а для початку серійного виробництва потрібно провести щонайменше десять випробувань.

Не виключено, що одним з таких тестувань була атака на "Південмаш", адже на місці прильоту знайшли уламки телеметрії, необхідної для вимірювання параметрів польоту. Та експерти припускають, що "Орєшнік" міг розпастися ще на підході до цілі через входження у щільні шари атмосфери на швидкості 2 км/секунду.