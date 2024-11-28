Путин анонсировал новые удары "Орешником" по Киеву

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны и Генштаб РФ сейчас выбирают новые цели на территории Украины, чтобы атаковать их с помощью баллистической ракеты "Орешник". Впервые террористы использовали такой боеприпас при ударе по Днепру 21 ноября, сообщает Зеркало недели.

По данным росСМИ, диктатор также сообщил, что якобы началось серийное производство этого вооружения, бездоказательно заявив, что в мире нет его аналогов. Он подтвердил, что у РФ уже есть несколько готовых образцов, которые можно использовать для ударов, в том числе по центрам принятия решений в Украине. Вероятно, речь идет именно о Киеве.

"В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия" , - добавил Путин.

Напомним, 21 ноября Россия атаковала Днепр экспериментальной баллистической ракетой среднего радиуса действия "Орешник" ("Кедр"), которая может нести ядерный боезаряд. Сейчас у агрессора есть от двух до десяти таких боеголовок, а для начала серийного производства нужно провести не менее десяти испытаний.

Не исключено, что одним из таких тестирований была атака на "Южмаш", ведь на месте прилета были обнаружены обломки телеметрии, необходимой для измерения параметров полета. Однако эксперты предполагают, что "Орешник" мог распастись еще на подходе к цели из-за вхождения в плотные слои атмосферы на скорости 2 км/секунду.