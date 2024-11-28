Нідерланди передали Україні три пускові установки системи ППО Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot, повідомляє Європейська правда.

Міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

"Саме тому ми передали 3 пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах" , – наголосив Брекельманс.

Нагадаємо, у вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.