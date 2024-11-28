Нидерланды передали Украине три пусковые установки системы ПВО Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

"Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизни и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах" , – подчеркнул Брекельманс.

Напомним, в сентябре Брекельманс анонсировал, что Нидерланды планируют "очень скоро" поставить Украине три пусковые установки к комплексу Patriot.