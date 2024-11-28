Зеленський у розмові зі Стармером розповів, що Україні потрібне запрошення у НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у якій ішлося про потребу запрошення України до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Зеленський розповів Стармеру, що сьогодні Росія застосувала проти цивільної інфраструктури України понад 90 ракет і майже 100 дронів.

Обоє лідерів обговорили продовження оборонної співпраці та домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають забезпечити Україні найбільш сильну позицію перед будь-яким розвитком подій.

Український президент наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО та нарощування далекобійних спроможностей.

Крім того, лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Британія нещодавно вперше за прем’єра Стармера поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow.