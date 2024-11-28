Зеленский в разговоре со Стармером рассказал, что Украине нужно приглашение в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором говорилось о необходимости приглашения Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.
Зеленский рассказал Стармеру, что сегодня Россия применила против гражданской инфраструктуры Украины более 90 ракет и почти 100 дронов.
Оба лидера обсудили продолжение оборонного сотрудничества и договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами по поводу шагов, которые должны обеспечить Украине наиболее сильную позицию перед любым развитием событий.
Украинский президент подчеркнул, что для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и наращивании дальнобойных возможностей.
Кроме того, лидеры договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.
Напомним, по данным СМИ, Великобритания недавно впервые при премьере Стармере поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.