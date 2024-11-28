Південна Корея відмовила у постачанні зброї Україні – ЗМІ

Уряд Південної Кореї відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це нібито пов’язано з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій﻿. Про це йдеться у повідомленні телеканалу SBS, повідомляє Ділова столиця.

Умєров зустрівся з президентом Юн Сок Йолем і міністром національної оборони Кім Йон Хеном. Йшлося про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні системи та артилерійські снаряди.

Українська делегація наголошувала, що Україна хоче купувати зброю, а не просить надати її безкоштовно.

"За результатами урядового розгляду було оголошено, що Республіка Корея через високий попит і експортні зобов’язання не зможе поставити нові системи Cheongung раніше 2030 року і не має в своєму розпорядженні запасів танків K2 і самохідок K9 для експорту, які також зацікавили українську сторону" , – повідомило джерело SBS.

Зазначається, що кілька південнокорейських оборонних компаній отримали контакти української сторони, оскільки та хотіла придбати зброю. Однак Міністерство національної оборони Південної Кореї дало вказівку компаніям утриматися від самостійного спілкування.

SBS зазначає, що крім невідповідності закону, який забороняє постачання зброї в країну, де триває війна, ще одним стримувальним фактором для Сеула стала позиція обраного президента США Дональда Трампа, який пообіцяв у короткий термін завершити війну в Україні.

Зауважимо, Південна Корея є одним з найбільших виробників озброєння у світі, зокрема артилерійських боєприпасів "натівського" калібру серед країн за межами Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим у середу, 27 листопада, прибула до Південної Кореї.