Южная Корея отказала в поставках оружия Украине – СМИ

Правительство Южной Кореи ответило отказом Украине на просьбу продать вооружение. Это якобы связано с трудностями экспорта, поскольку продажа оружия нарушит законодательство о внешней торговле, ограничивающее экспорт в зоны боевых действий﻿. Об этом говорится в сообщении телеканала SBS, сообщает Деловая столица.

Умеров встретился с президентом Юн Сок Йолем и министром национальной обороны Ким Йон Хеном. Речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах противовоздушной обороны, включая радиолокационные системы и артиллерийские снаряды.

Украинская делегация отмечала, что Украина хочет покупать оружие, а не просит предоставить его бесплатно.

"По результатам правительственного рассмотрения было объявлено, что Республика Корея из-за высокого спроса и экспортных обязательств не сможет поставить новые системы Cheongung ранее 2030 года и не располагает запасами танков K2 и самоходок K9 для экспорта, которые также заинтересовали украинскую сторону" , – сообщил источник SBS.

Отмечается, что несколько южнокорейских оборонных компаний получили контакты украинской стороны, поскольку она хотела приобрести оружие. Однако Министерство национальной обороны Южной Кореи дало указание компаниям воздержаться от самостоятельного общения.

SBS отмечает, что помимо несоответствия закона, запрещающего поставки оружия в страну, где идет война, еще одним сдерживающим фактором для Сеула стала позиция избранного президента США Дональда Трампа, пообещавшего в короткий срок завершить войну в Украине.

Отметим, Южная Корея является одним из крупнейших производителей вооружения в мире, в частности артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра среди стран за пределами Североатлантического альянса.

Напомним, украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в среду, 27 ноября, прибыла в Южную Корею.