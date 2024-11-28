До кінця доби діятимуть три черги відключень – "Укренерго"

У четвер, 28 листопада, до кінця доби застосовуватимуться три черги відключення світла у побутових споживачів. Про це йдеться у повідомленні "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

Підкреслюється, що причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах. Нагадуємо, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги — визначають обленерго" , — пояснили в "Укренерго".

У компанії також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Зазначимо, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.