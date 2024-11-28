До конца суток будут действовать три очереди отключений – "Укрэнерго"

В четверг, 28 ноября, до конца суток будут применяться три очереди отключения света у бытовых потребителей. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

Подчеркивается, что причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго" , — пояснили в "Укрэнерго".

В компании также призывали потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.