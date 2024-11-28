Зеленський підписав держбюджет на наступний рік: головні показники

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Документ містить низку важливих показників про те, як житимуть українці наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

За словами Шмигаля, пріоритетом кошторису залишається захист держави.

Зокрема, на фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки буде виділено 2,23 трлн гривень.

Ще 420,9 млрд гривень направлять на соціальний захист, 217 млрд гривень - на охорону здоров'я, 199 млрд гривень - на освіту.

"Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів" , - написав Шмигаль.

Зазначимо, до бюджету на 2025 рік закладено дефіцит у розмірі 1 трлн 640,6 млрд гривень (при доходах 2 трлн 339 млрд гривень та видатках 3 трлн 941 млрд гривень). Дефіцит покриватиметься за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом залишається оборона та безпека. На них заплановано витрати у розмірі близько 2,22 трлн гривень. Передбачено скорочення соціальних видатків до 419 млрд гривень (на 50 млрд). Наступного року не підвищуватиметься мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Щодо прогнозів тривалості війни, то в бюджеті-2025 від них відмовилися. Але наголошується, що ведення дій є потужним джерелом ризиків та причиною руйнування економіки.

Курс долара та економічні показники

На 2025 рік закладено зростання курсу долара до 45,0 гривень. Якщо бойові дії припиняться, курс може стабілізуватися на нижчій позначці.

Прогнозується зростання реального ВВП на рівні 2,7% (уповільниться порівняно з поточним та минулим роками). Інфляція прискориться до 9,5% у зв'язку з подорожчанням сировини, підвищенням заробітних плат та поступовою девальвацією гривні.

Якими будуть зарплати

Підвищення мінімальної заробітної плати не буде. З 1 січня 2025 року вона складатиме ті самі 8000 гривень на місяць (48 гривень на годину).

При цьому очікується зростання середньої заробітної плати до 24 389 гривень. Що зумовлено прагненням втримати кадри та залучити новий персонал на тлі дефіциту робочої сили.

Що з пенсіями та субсидіями

Закон про бюджет містить норму про пенсійну реформу. До 1 липня 2025 року Кабінет міністрів має подати законопроекти щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій, які були призначені за "спеціальними" законами. Зазначимо, що з 1 березня 2025 року пройде індексація пенсій.

На субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу передбачено 42,3 млрд гривень. Кількість отримувачів субсидій скоротиться на 400 тисяч.