Зеленский подписал госбюджет на следующий год: главные показатели

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Документ содержит ряд важных показателей о том, как будут жить украинцы в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, приоритетом сметы остается защита государства.

В частности, на финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники будет выделено 2,23 трлн гривен.

Еще 420,9 млрд гривен направят на социальную защиту, 217 млрд гривен - на здравоохранение, 199 млрд гривен - на образование.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров" , - написал Шмыгаль.

Отметим, в бюджет на 2025 года заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен (при доходах 2 трлн 339 млрд гривен и расходах 3 трлн 941 млрд гривен). Дефицит будет покрываться за счет международной помощи.

Главным приоритетом остается оборона и безопасность. На них запланированы расходы в размере около 2,22 трлн гривен. Предусмотрено сокращение социальных расходов до 419 млрд гривен (на 50 млрд). В следующем году не будут повышаться минимальная зарплата и прожиточный минимум.

Что касается прогнозов продолжительности войны, то в бюджете-2025 от них отказались. Но подчеркивается, что ведение действий является мощным источником рисков и причиной разрушения экономики.

Курс доллара и экономические показатели

На 2025 год заложен рост курса доллара до 45,0 гривен. Если боевые действия прекратятся, то курс может стабилизироваться на более низкой отметке.

Прогнозируется рост реального ВВП на уровне 2,7% (замедлится по сравнению с текущим и прошлым годами). Инфляция ускорится до 9,5% в связи с подорожанием сырья, повышением заработных плат и постепенной девальвацией гривны.

Какими будут зарплаты

Повышения минимальной заработной платы не будет. С 1 января 2025 года она составит все те же 8000 гривен в месяц (48 гривен в час).

При этом ожидается рост средней заработной платы до 24 389 гривен. Что обусловлено стремлением удержать кадры и привлечь новый персонал на фоне дефицита рабочей силы.

Что с пенсиями и субсидиями

Закон о бюджете содержит норму о пенсионной реформе. До 1 июля 2025 года Кабинет министров должен подать законопроекты об установлении единых подходов перерасчета пенсий, которые были назначены по "специальным" законам. Отметим, с 1 марта 2025 года пройдет индексация пенсий.

На субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,3 млрд гривен. Количество получателей субсидий сократится на 400 тысяч.