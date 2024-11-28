"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла: причина
НЕК "Укренерго" збільшило обсяг обмеження у четвер після ракетних ударів РФ. До кінця доби будуть застосовуватись чотири черги відключень одночасно.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Актуальна інформація про графіки відключень у регіонах є на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні діятимуть три черги відключень.
Зазначимо, споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.