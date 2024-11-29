У столиці Грузії силовики розігнали акцію протесту, учасників затримують

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Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розгін акцій протесту, що тривають біля парламенту.﻿﻿ Про це пише грузинська редакція "Радіо Свобода", повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що поліція застосувала водомет на вулиці Чичінадзе, прилеглій до парламенту.

Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами.

У публікації йдеться, що поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети.

У МВС заявляють, що акція перевищила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.

У пабліках публікують відео із затримання демонстрантів поліцією.

Нагадаємо, у великих містах Грузії громадяни в четвер, 28 листопада, вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі, яку викликало рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.