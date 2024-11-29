У столиці Грузії силовики розігнали акцію протесту, учасників затримують
Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розгін акцій протесту, що тривають біля парламенту. Про це пише грузинська редакція "Радіо Свобода", повідомляє Українська правда.
Видання зазначає, що поліція застосувала водомет на вулиці Чичінадзе, прилеглій до парламенту.
Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами.
У публікації йдеться, що поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети.
У МВС заявляють, що акція перевищила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.
У пабліках публікують відео із затримання демонстрантів поліцією.
Нагадаємо, у великих містах Грузії громадяни в четвер, 28 листопада, вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року.
Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі приєдналася до учасників акції протесту перед будівлею парламенту у Тбілісі, яку викликало рішення влади "призупинити" переговори про вступ до ЄС.