В столице Грузии силовики разогнали акцию протеста, участников задерживают
Министерство внутренних дел Грузии начало разгон акций протеста, продолжающихся возле парламента. Об этом пишет грузинская редакция "Радио Свобода", сообщает Украинская правда.
Издание отмечает, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.
Перед разгоном произошли столкновения между полицией и демонстрантами.
В публикации говорится, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.
В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.
В пабликах публикуют видео с задержания демонстрантов полицией.
Напомним, в крупных городах Грузии граждане в четверг, 28 ноября, вышли на улицы в знак протеста против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года.
Грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, которую вызвало решение властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.