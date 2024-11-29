В столице Грузии силовики разогнали акцию протеста, участников задерживают

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Министерство внутренних дел Грузии начало разгон акций протеста, продолжающихся возле парламента.﻿﻿ Об этом пишет грузинская редакция "Радио Свобода", сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что полиция применила водомет на улице Чичинадзе, прилегающей к парламенту.

Перед разгоном произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

В публикации говорится, что полиция использовала перцовый газ, а демонстранты бросали в правоохранителей яйца и другие предметы.

В МВД заявляют, что акция превысила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

В пабликах публикуют видео с задержания демонстрантов полицией.

Напомним, в крупных городах Грузии граждане в четверг, 28 ноября, вышли на улицы в знак протеста против решения "Грузинской мечты" приостановить процесс евроинтеграции до конца 2028 года.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, которую вызвало решение властей "приостановить" переговоры о вступлении в ЕС.