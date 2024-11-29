У Ростовській області РФ через атаки безпілотників горить нафтобаза

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У російській Ростовській області повідомляють про масовану атаку дронів, соцмережі пишуть про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.﻿﻿, повідомляє Українська правда.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що Ростовську область нібито атакували 30 безпілотників.

За його словами, ці дрони начебто були знищені та придушені на північному заході області.

Разом з тим російські пабліки повідомляють про пожежу на нафтобазі у передмісті міста Каменськ-Шахтинський.

Зазначається, що це нафтобаза "Атлас", яку влітку уразили українські безпілотники.

Довідково: ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.