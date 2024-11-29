В Ростовской области РФ из-за атаки беспилотников горит нефтебаза

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В российской Ростовской области сообщают якобы о массированной атаке дронов, соцсети пишут о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский, сообщает Украинская правда.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников.

По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.

Вместе с тем российские паблики сообщают о пожаре на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский.

Отмечается, что это нефтебаза "Атлас", которую летом поразили украинские беспилотники.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.