МАГАТЕ: Атомні електростанції знизили виробництво енергії через удари РФ

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Три діючі атомні електростанції (АЕС) України знизили виробництво електроенергії після нових атак Росії на енергетичну інфраструктуру країни, які ще більше поставили під загрозу ядерну безпеку під час війни.﻿﻿ Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Українська правда.

"Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний захід під час широкомасштабних військових дій в країні" , – йдеться у заяві.

Зазначається, що на дев’яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність.

Крім того, один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі.

АЕС продовжували отримувати електроенергію ззовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила зв'язок з двома лініями електропередач.

"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах, де розташовані основні об'єкти ядерної енергетики та інші об'єкти, від яких вони залежать", – зазначив Гроссі.

"МАГАТЕ продовжить оцінювати ступінь пошкодження об'єктів та ліній електропередач, які мають важливе значення для ядерної безпеки" , – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.

В усіх областях України у четвер вранці запроваджували екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.