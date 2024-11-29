МАГАТЭ: Атомные электростанции снизили производство энергии из-за ударов РФ

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Три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины снизили производство электроэнергии после новых атак России на энергетическую инфраструктуру страны, которые еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность во время войны.﻿﻿ Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Украинская правда.

"Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране" , – заявил он.

Отмечается, что на девяти реакторах, которые эксплуатируются на этих станциях, была снижена мощность.

Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

"Энергетическая инфраструктура Украины является чрезвычайно хрупкой и уязвимой, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах, где расположены основные объекты ядерной энергетики и другие объекты, от которых они зависят" , – отметил Гросси.

"МАГАТЭ продолжит оценивать степень повреждения объектов и линий электропередач, которые имеют важное значение для ядерной безопасности" , – добавил он.

Напомним, в ночь на 28 ноября Россия осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергетику: противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 БПЛА из 188 вражеских целей.

Во всех областях Украины в четверг утром вводили экстренные отключения электроэнергии в Украине из-за российской массированной ракетной атаки.