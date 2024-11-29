Байден засудив масований ракетний удар РФ по Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив масштабну ракетно-дронову атаку Росії проти України 28 листопада та запевнив у подальшій оборонній підтримці нашої країни.﻿ Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Байден назвав атаку "обурливою" і зазначив, що вона "слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії".

Він висловив підтримку нашій країні та нагадав, що на початку цього року, за його дорученням, "Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України".

"Внаслідок цього рішення, Міністерство оборони поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають. Протягом декількох місяців моя Адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, включаючи артилерію, ракети і бронетехніку" , - йдеться у заяві глави Білого дому.

Байден також зазначив, що "Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу". І додав, що "Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу".

Масована ракетно-дронова атака РФ по Україні

Вранці у четвер, 28 листопада, російські терористи вчинили черговий масований обстріл нашої країни з використанням ударних дронів та крилатих ракет.

Загалом, військові агресора випустили по Україні майже 190 дронів і ракет.

Зокрема, було випущено близько 30 ракет "Калібр" з Чорного моря, близько 60 ракет Х-101 та 97 ударних безпілотників.

Зафіксовано 12 влучань в об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Внаслідок атаки були пошкоджені житлова інфраструктура й автомобілі у 14 областях країни. Сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.