Байден осудил массированный ракетный удар РФ по Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден осудил масштабную ракетно-дронную атаку России против Украины 28 ноября и заверил в дальнейшей оборонной поддержке нашей страны.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Байден назвал атаку "возмутительной" и отметил, что она "служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии".

Он выразил поддержку нашей стране и напомнил, что в начале этого года, по его поручению, "Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину".

"Вследствие этого решения, Министерство обороны поставило Украине сотни дополнительных ракет ПВО, и дальнейшие поставки продолжаются. В течение нескольких месяцев моя Администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические возможности, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику" , - отмечается в заявлении главы Белого дома.

Байден также отметил, что "Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа". И добавил, что "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу".

Массированная ракетно-дроновая атака РФ по Украине

Утром в четверг, 28 ноября, российские террористы совершили очередной массированный обстрел нашей страны с использованием ударных дронов и крылатых ракет.

В общем, военные агрессора выпустили по Украине почти 190 дронов и ракет.

В частности, было выпущено около 30 ракет "Калибр" из Черного моря, около 60 ракет Х-101 и 97 ударных беспилотников.

Зафиксировано 12 попаданий в объекты топливно-энергетического комплекса.

В результате атаки были повреждены жилая инфраструктура и автомобили в 14 областях страны. Сотни тысяч людей остались без энергоснабжения.