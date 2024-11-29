Росія втратила за добу понад 2000 військових – Генштаб ЗСУ

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За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 2030 військових, 34 артсистеми, 33 бронемашини, 89 безпілотників та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.24 орієнтовно склали: