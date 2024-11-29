Россия потеряла за сутки более 2000 военных – Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 2030 военных, 34 артсистемы, 33 бронемашины, 89 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 738 660 (+2 030) человек,
- танков – 9 458 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 339 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 20 886 (+34) ед,
- РСЗО – 1 255 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 006 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 750 (+89) ед,
- крылатых ракет – 2 851 (+86),
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 272 (+86) ед,
- специальной техники – 3 700 (+3) ед.