Россия потеряла за сутки более 2000 военных – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 2030 военных, 34 артсистемы, 33 бронемашины, 89 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.24 ориентировочно составили: