У МЗС України підтвердили дискусії із Заходом про зниження мобілізаційного віку

Україна під час переговорів із західними партнерами справді обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, але вважає, що нині більшою проблемою є гальмування поставок вже обіцяної зброї. Про це на брифінгу заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє Європейська правда.

За словами Тихого, питання зниження мобілізаційного віку справді обговорюється на переговорах із партнерами, але він заперечив, що "воно є точка напруженості або обговорювалось негативно або критично".

"Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається. Це частина дискусії так само, як і інші теми, як-то надання зброї, стратегія, оборона, санкції, стримування тощо" , – пояснив він.

Речник МЗС додав, що нині в Україні немає достатньої кількості зброї та обладнання, аби оснастити вже мобілізованих чоловіків.

"Коли ми читаємо джерела, які стверджують, шо Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше" , – зазначив Тихий.

Напередодні посадовець адміністрації Байдена сказав ЗМІ, що там закликають Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.