В МИД Украины подтвердили дискуссии с Западом о снижении мобилизационного возраста

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Украина во время переговоров с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, но считает, что сейчас большей проблемой является торможение поставок уже обещанного оружия. Об этом на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Европейская правда.

По словам Тихого, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что "он является точкой напряженности или обсуждался негативно или критически".

"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д." , – пояснил он.

Представитель МИД добавил, что сейчас в Украине нет достаточного количества оружия и оборудования, чтобы оснастить уже мобилизованных мужчин.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее" , – отметил Тихий.

Накануне чиновник администрации Байдена сказал СМИ, что там призывают Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию людей с 18 лет.