Росіяни запустили по Україні понад 130 безпілотників: як відпрацювала ППО

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У ніч на 29 листопада росіяни запустили по Україні понад 130 безпілотників. Сили ППО збили 88 "Шахедів" та дронів невстановленого типу, ще 41 було локаційно втрачено, а один безпілотник повернувся в Росію.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни випустили 132 безпілотники з напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 41 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в Росію" , – йдеться у повідомленні.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.