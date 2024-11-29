Россияне запустили по Украине более 130 беспилотников: как отработала ПВО

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В ночь на 29 ноября россияне запустили по Украине более 130 беспилотников. Силы ПВО сбили 88 "Шахедов" и дронов неустановленного типа, еще 41 был локационно потерян, а один беспилотник вернулся в Россию.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне выпустили 132 беспилотника по направлениям — Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 41 БпЛА - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в Россию" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.