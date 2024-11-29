Close button
Чорна п'ятниця стартувала!Передплата від 1499 грн/рік при оплаті карткою на 2 роки
Купити доступ Вхід

Україна отримала від Південної Кореї 100 млн доларів кредиту – Шмигаль

Україна отримала від Південної Кореї 100 млн доларів кредиту – Шмигаль
Фото: Pixabay

Україна отримала від Республіки Корея першу бюджетну допомогу – $100 млн. Кошти спрямують на підтримку соціальної сфери. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів", – прокоментував він. 

Нагадаємо, у жовтні український уряд повідомив, що Південна Корея надасть Україні кредит на 100 млн доларів із виплато за 20 років. Процентна ставка – 1 % річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Також Сеул підтримував фінансами українську ініціативу "Зерно з України". 

За даними корейського медіа, уряд Південної Кореї відмовив Україні в продажі озброєння. Під час візиту українська делегація закликала продати зброю, переважно не летальну, але Південна Корея остерігається, що це порушить заборону на експорт до країн із бойовими діями. 

Новини

Популярні теми форуму

analytics