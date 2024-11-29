Україна отримала від Південної Кореї 100 млн доларів кредиту – Шмигаль

Україна отримала від Республіки Корея першу бюджетну допомогу – $100 млн. Кошти спрямують на підтримку соціальної сфери. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Лівий берег.

"Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до 2,1 млрд доларів" , – прокоментував він.

Нагадаємо, у жовтні український уряд повідомив, що Південна Корея надасть Україні кредит на 100 млн доларів із виплато за 20 років. Процентна ставка – 1 % річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Також Сеул підтримував фінансами українську ініціативу "Зерно з України".

За даними корейського медіа, уряд Південної Кореї відмовив Україні в продажі озброєння. Під час візиту українська делегація закликала продати зброю, переважно не летальну, але Південна Корея остерігається, що це порушить заборону на експорт до країн із бойовими діями.