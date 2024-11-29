Украина получила от Южной Кореи 100 млн долларов кредита – Шмыгаль

при оплате картой на 2 года

Украина получила от Республики Корея первую бюджетную помощь – $100 млн. Средства будут направлены на поддержку социальной сферы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Левый берег.

"В этом году между нашими правительствами было подписано соглашение, которое позволит привлечь до 2,1 млрд долларов" , – прокомментировал он.

Напомним, в октябре украинское правительство сообщило, что Южная Корея предоставит Украине кредит на 100 млн долларов с выплатой за 20 лет. Процентная ставка – 1% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

Также Сеул поддерживал финансами украинскую инициативу "Зерно из Украины".

По данным корейского медиа, правительство Южной Кореи отказало Украине в продаже вооружения. Во время визита украинская делегация призвала продать оружие, преимущественно не летальное, но Южная Корея опасается, что это нарушит запрет на экспорт в страны с боевыми действиями.