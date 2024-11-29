РФ атакувала безпілотниками портову інфраструктуру Одещини – прокуратура

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У ніч проти 29 листопада окупани масовано атакували Одеську область дронами. Під ударом опинилась портова та транспортна інфраструктура, є постраждалі. Про це йдеться у повідомленнях голови ОВА Олега Кіпера та Одеської обласної прокуратури, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців" , - йдеться у повідомленні.

За даними Кіпера, чотирьох постраждалих ушпиталено, серед них одна жінка у важкому стані, інші - у стані середнього ступеню тяжкості.

"Трьом пораненим надано допомогу на місці" , - додав голова ОВА.

Наслідки атаки РФ

У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі, залізнична інфраструктура, надвірні споруди, газова труба та автомобіль.

Також росіяни поцілили по припортовій та транспортній інфраструктурі регіону.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).